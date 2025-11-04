Vox exige a Barbón explicaciones sobre "posibles amaños de contratos públicos en Asturias"

Archivo - La portavoz de Vox en la JGPA, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

Vox Asturias considera de una "gravedad extrema" las afirmaciones conocidas en el marco de la investigación del caso Koldo en el Senado, en las que se apunta a la "existencia de amaños en contratos públicos en Asturias durante las últimas décadas".

"Si es cierto que dirigentes socialistas conocían sobre la existencia de amaños en contratos públicos y optaron por el silencio, estaríamos ante una de las mayores vergüenzas políticas de nuestra historia reciente", asegura la formación.

Por ello desde Vox piden que el presidente del Principado, Adrián Barbón, dé la cara y comparezca de inmediato para explicar si tenía conocimiento de una posible trama de corrupción socialista en Asturias, y qué medidas piensa adoptar ante unas acusaciones tan graves.

"Ni Asturias ni los asturianos se merecen que el saqueo político se normalice", concluye Vox en una nota de prensa.