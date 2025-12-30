Vox exige el cierre inmediato del espacio Kuivi al confirmarse la orden de cese de actividad

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este martes el cierre inmediato del espacio cultural Kuivi, situado en la calle Almacenes Industriales, ya que aseguran la Comisión Plenaria de Urbanismo confirmó que se ha ordenado el cese de actividad.

"Como ya denunció este grupo municipal a principios de este mes, carecen de la licencia necesaria para la celebración de conciertos y eventos musicales", dijo Peralta.

La concejala ha recordado que "la licencia otorgada en octubre de 2024 es 'únicamente de carácter provisional' y para un Centro de exposiciones Artísticas y Culturales, pero desde entonces se han repetido actuaciones en directo, instalación de terrazas y carpas, y denuncias vecinales por ruidos, incumpliendo las condiciones de la autorización".

Vox ha estado denunciando esta situación desde hace meses y dispone de documentación municipal que acredita que la Policía Local ha levantado varias actas de inspección a lo largo de 2025, constatando la existencia de elementos de sonido, carpas y terrazas no autorizadas. Además, en agosto se inició un procedimiento de cese de actividad, clausura y precinto del local por incumplir la licencia, sin que hasta la fecha el Ayuntamiento haya ejecutado la orden de cierre.

"El Ayuntamiento sabe que este espacio desarrolla una actividad irregular, y aunque haya decretado su cese a principios de este mes, continúa permitiéndola e incluso la financia con dinero público", señaló.

Por todo ello, este martes Vox registró una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Básicos y Participación para que el equipo de gobierno aclare, por qué no se ha ejecutado aún el cierre y precinto de las instalaciones. Finalmente, la edil subrayó que su grupo exigirá responsabilidades políticas, si mañana el espacio Kuivi sigue abierto como si nada hubiese pasado, pese al procedimiento de cese ya iniciado.