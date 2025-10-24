Vox exige al Principado una actuación urgente para frenar la expansión de la tuberculosis bovina

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha reclamado este viernes al Gobierno asturiano una actuación inmediata para frenar la crisis que, según ha denunciado, amenaza la producción del queso Cabrales "tras el sacrificio de más de 200 vacas en dos semanas, muchas de ellas sanas según los ganaderos, como consecuencia del protocolo sanitario contra la tuberculosis bovina".

"Estamos ante una situación devastadora para el sector lácteo y para las familias que viven del campo", ha afirmado López, quien ha advertido de que "en Cabrales se están sacrificando animales sin saber siquiera si son positivos". A su juicio, el problema no radica en los ganaderos, sino en "la falta de gestión y previsión del Gobierno socialista, que primero dejó que el lobo campase a sus anchas reduciendo el número de cabras y ovejas, y ahora abandona a los productores frente a los vacíos sanitarios".

La diputada ha exigido al consejero de Medio Rural la puesta en marcha inmediata de un plan específico de control sanitario de la fauna salvaje, con medidas "reales y constantes", frente a los "controles mínimos o esporádicos" actuales. "La tuberculosis no se combate sacrificando animales domésticos que pueden estar sanos, sino gestionando con rigor la fauna salvaje que actúa como reservorio", ha subrayado.

López ha recordado que Vox ya advirtió hace más de un año del riesgo que corría la producción del Cabrales, "un queso milenario y símbolo del medio rural asturiano", debido a los ataques del lobo y a la "inacción del Gobierno". "No podemos permitirnos perder una Denominación de Origen Protegida por falta de gestión y apoyo real desde las instituciones", ha añadido.

La portavoz ha sido tajante al señalar que la situación "no es un problema de presupuesto, sino de prioridades". "Mientras sacrifican vacas y dan la espalda a quienes trabajan, producen y mantienen vivo el medio rural, los socialistas destinan 55 millones de euros a la 'Llingua', esa lengua de laboratorio que solo sirve para alimentar su red clientelar", ha denunciado.