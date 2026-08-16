Vox exige transparencia en las adjudicaciones y comisariados de la candidatura 'Oviedo 2031'

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este domingo explicaciones al equipo de Gobierno sobre los contratos adjudicados en el marco de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, al entender que la respuesta municipal no despeja las dudas sobre la gestión de los recursos públicos.

Vox ha preguntado por la contratación de una entidad vinculada con una persona que desempeñó funciones de comisariado dentro de la propia candidatura. Según la respuesta del Ayuntamiento, no habría incompatibilidad porque el contrato de comisariado finalizó en diciembre de 2025 y, con posterioridad, esa entidad fue contratada para distintos trabajos relacionados con el proyecto.

"En su respuesta, el Ayuntamiento sostiene que no existe incompatibilidad al haber finalizado el contrato de comisariado en diciembre de 2025, además, el Consistorio afirma que dos de las actividades desarrolladas fueron propuestas por la propia asociación y aceptadas por el equipo de la candidatura. Sin embargo, esa contestación no despeja las dudas planteadas, sino que abre nuevos interrogantes sobre la forma en que se están gestionando los recursos públicos destinados a la Capitalidad Cultural", ha explicado la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta.

Peralta ha advertido de que desde hace meses observan una "creciente opacidad" en torno a la contratación de servicios, la selección de colaboradores y el destino de importantes cantidades de dinero público vinculadas a la candidatura. En ese sentido, ha criticado que no exista información suficientemente detallada sobre los criterios utilizados para elegir a las entidades contratadas ni sobre los procedimientos seguidos para aceptar las propuestas que forman parte del proyecto cultural.

Para fiscalizar el procedimiento, Vox ha registrado una batería de preguntas dirigida al equipo de Gobierno para exigir respuestas concretas sobre qué procedimiento y criterios objetivos se siguieron para seleccionar a la entidad adjudicataria, y si se invitó a otras asociaciones, empresas o profesionales a presentar propuestas similares o existió algún procedimiento de concurrencia entre alternativas.

"La candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura es uno de los proyectos más relevantes para Oviedo y, precisamente por ello, debe regirse por los máximos estándares de imparcialidad, concurrencia y rendición de cuentas", ha concluido Peralta.