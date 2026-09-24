Vox Gijón pide reducir el IBI al mínimo en 2027 y exige volver a los precios de 2024 en el Patronato Deportivo

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Gijón ha registrado doce enmiendas al Proyecto de Modificación de las Ordenanzas Reguladoras de Tributos y Precios Públicos Municipales para el ejercicio 2027 con el objetivo de "aliviar" la carga que soportan las familias gijonesas.

Según una nota de prensa de Vox, las propuestas afectan a los precios del deporte municipal, que quieren devolver a los niveles de 2024, a los nuevos cobros incluidos en el proyecto, que plantean reducir o suprimir, y a las tarifas reducidas, en las que reclama incorporar a las familias numerosas. Asimismo, plantea rebajas en el IBI y la plusvalía.

En el caso del Patronato Deportivo Municipal (PDM), ha incidido en que este aplicó en 2025 una subida generalizada de sus precios públicos que, según Vox, se mantiene para 2027.

"Congelar después de haber subido no es un alivio, es un engaño", ha advertido la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, que ha pedido volver a los precios de 2024.

Por otro lado, propone también reducir de 70 a 50 euros la cuota por inmovilización de vehículos y de 50 a 20 euros el nuevo cobro por rescate de animales domésticos, "para que pedir auxilio no se convierta en una barrera económica".

Asimismo, plantea suprimir la nueva tarifa por digitalización de documentos y planos. En materia de hostelería y música en directo de pequeño formato, las enmiendas reducen de 66,07 a 40 euros la declaración responsable para espectáculos y actividades en directo de escasa entidad. La cuota por apertura o derribo de puerta se mantendría en 60,10 euros frente a los 70 euros proyectados.

La formación reclama, además, que las familias numerosas puedan acceder a los precios reducidos de los servicios para niños y jóvenes con capacidades diversas y de los cursos y talleres municipales, de los que actualmente están excluidas.

Rouco ha señalado que la Ley 40/2003 obliga a bonificar a las familias numerosas en el acceso al deporte y la cultura. "En Gijón siguen sin aparecer en las tarifas: no es un olvido, es una decisión", ha afeado al Gobierno local.

Más allá de las tarifas, Vox plantea situar el tipo del IBI en el mínimo permitido por la ley para todos los inmuebles y elevar hasta el 95 por ciento la bonificación de la plusvalía en las herencias a favor de hijos, cónyuges y padres, tanto para la vivienda habitual como para el negocio familiar y sin condicionarla al valor catastral.

Por otra parte, Vox ha afeado al Gobierno local que no haya abierto a modificación estas dos ordenanzas, por lo que considera previsible que sus propuestas ni siquiera lleguen a debatirse. "Que expliquen por qué se niegan a tocar los dos impuestos que más pesan sobre las familias gijonesas", ha reclamado la portavoz de Vox.