Vox no asiste al acto institucional por la Constitución porque "no se puede pisotear y celebrar al mismo tiempo"

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, ha asegurado este jueves que su grupo parlamentario no ha participado en el acto institucional por el Día de la Constitución en el parlamento asturiano porque no tienen "nada que celebrar con socialistas y comunistas", y porque "no se puede pisotear y celebrar la Constitución al mismo tiempo".

En unas declaraciones a los medios, ha justificado su decisión en que el PSOE está "cada vez más entregado a los independentistas, a los golpistas y a los herederos de ETA", con "cesiones" como "el cupo catalán" y la "cesión de competencias migratorias a Cataluña", lo que a su juicio "supone un ataque a la igualdad y la solidaridad de todos los españoles".

La portavox de Vox ha añadido que el PSOE "ha roto uno de los principios de la Constitución, como es la división de poderes, al apropiarse del gobierno de los jueces".

Ha añadido que las "noticias sobre corrupción" que rodean a Pedro Sánchez demuestran que el PSOE está "enfangado de corrupción política, económica y moral", calificándolos de "una mafia que utiliza el dinero de todos los españoles para enriquecerse".

Finalmente, López ha asegurado que el PSOE de Pedro Sánchez "está abiertamente en contra de la Constitución y en contra de todos los españoles".

EL LOBO

Por otro lado, y preguntada por los periodistas acerca de la situación del lobo en la autonomía, ha denunciado la "continua parálisis" en torno al control de esta especie.

"Aquí dicen una cosa pero luego se hace la contraria", ha denunciado, asegurando que hay diputados socialistas en el Parlamento Europeo que "tienen el poder de cambiar las cosas y no lo están haciendo".

"Aquí lo que están es escurriendo el bulto, echando balones fuera, culpabilizando a los demás, mientras que al final los que están alimentando al lobo son los ganaderos con su ganado", ha lamentado.