Vox oVIEDO exige explicaciones al Ayuntamiento por el retraso del informe sobre el Campo San Francisco

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González. - VOX

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido explicaciones al Ayuntamiento sobre el informe técnico de daños en el Campo San Francisco tras las Fiestas de San Mateo 2025, cuyo envío sigue pendiente más de cinco meses después de finalizadas las celebraciones.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, asegura que el Partido Popular debe aclarar por qué en febrero de 2026 aún no se había cumplido con los requerimientos de la Consejería de Cultura.

Peralta ha explicado que la formación también reclama información sobre el cumplimiento del plazo de diez días fijado en el último requerimiento, derivado de su denuncia, para conocer las medidas adoptadas para evitar los daños ocasionados por la entrada continua de vehículos al Campo San Francisco.

La iniciativa de Vox incluye nueve preguntas sobre el retraso del informe, los daños identificados tras fiestas y ocupaciones navideñas, y la aplicación de reparaciones conforme a la ley. Peralta ha subrayado que, si no se ha remitido, se desconoce la justificación del equipo de gobierno del PP ante el órgano competente. El grupo municipal insiste en la necesidad de informes técnicos completos que incluyan propuestas de reparación para proteger el parque.