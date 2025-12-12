Vox Oviedo pide revocar la adhesión del Ayuntamiento a la FEMP y a la FAC por considerarlas "chiringuitos ideológicos"

Las concejalas de Vox Oviedo, Alejandra González y Sonsoles Peralta, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha defendido este viernes una proposición para que el Consistorio revoque su adhesión a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación Asturiana de Concejos (FAC), al considerar que ambas entidades "suplantan y duplican funciones" de los ayuntamientos y actúan como "un chiringuito y un gasto ideológico, político, superfluo, que va en contra de los intereses de los ciudadanos".

En una rueda de prensa, Peralta ha afirmado que Vox está "en contra de cualquier entidad, asociación o fundación que financiado a través de los recursos públicos sea ineficaz o ineficiente o, como en este caso, sea un chiringuito que dicte la política municipal atendiendo a intereses supramunicipales e incluso supranacionales y con claros sesgos ideológicos".

Según ha expuesto la portavoz, tanto la FEMP como su filial asturiana "no son más que entes que suplantan y duplican funciones que le son propias a los municipios españoles, restándoles autonomía para la gestión de sus intereses", una autonomía que ha recordado que está recogida en el artículo 137 de la Constitución. Además, ha mencionado que el artículo 140 establece que la administración municipal corresponde a los cargos electos: "¿Quién ha elegido democráticamente aquellos que coloca la FEMP?", ha cuestionado.

Peralta tamién ha mencionado que la Federación Asturiana de Concejos ha aprobado un presupuesto de 2,1 millones de euros, "de los que 1,7 se destinan a gastos de personal, además de convenios por los que reciben más de 250.000 euros y subvenciones del Principado por más de 1,6 millones de euros".

La proposición que Vox llevará a comisión plantea que el Ayuntamiento de Oviedo revoque su adhesión a la FEMP y a la FAC por "no resultar necesaria para la representación y gestión de los intereses municipales".

Además, han solicitado un informe sobre "los efectos económicos, patrimoniales y administrativos derivados de esta revocación", así como conocer "el gasto que ha supuesto para esta Administración la adhesión a la FEMP y la FAC en los últimos cinco años".

También han peiedo que la Corporación Municipal en Oviedo apruebe una declaración institucional en defensa del autogobierno municipal, reivindicando el derecho de los ayuntamientos a gestionar directamente los intereses vecinales sin intermediarios políticos.

Finalmente, Peralta ha instado al Gobierno de España a "revisar el marco legal de las asociaciones de entidades locales para garantizar que se ajusten al principio de autonomía municipal y a los principios de eficiencia y racionalidad".