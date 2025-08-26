Vox Oviedo pide "transparencia y resultados" en la reordenación y puesta en valor de la fábrica de armas de La Vega

Archivo - Terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este martes "transparencia y resultados" en la reordenación y puesta en valor de la fábrica de armas de La Vega, así como explicaciones "inmediatas" sobre el grado de cumplimiento del convenio firmado en septiembre de 2024 para este espacio.

En una nota de prensa, Peralta ha criticado que Principado, Ayuntamiento y Ministerio de Defensa firmaron un convenio con compromisos y obligaciones que "deben cumplir para que La Vega no se convierta en otra promesa incumplida del PP de Canteli".

A su juicio, PP, PSOE e IU están "condenando a La Vega al inmovilismo", ya que un año después de la firma del convenio solo hay "propaganda" y "desbroces" en la zona. "No hay avances visibles, no se conocen plazos ni compromisos claros, y lo único que se ha ejecutado son desbroces y estudios arqueológicos parciales", ha lamentado.

Desde Vox, denuncian que se desconocen los plazos que tiene el Ministerio de Defensa para cumplir sus compromisos, como garantizar la inexistencia de contaminación o incidencia ambiental y la desafectación de los terrenos del dominio público al INVIED.

"Ambos son pasos previos y necesarios al desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico", ha explicado Peralta, quien ha anunciado que han registrado una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para exigir explicaciones.