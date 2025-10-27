Vox Oviedo plantea restringir subvenciones a asociaciones que "ofendan" tradiciones o promuevan "activismo político"

Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa.- EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha presentado este lunes una iniciativa para modificar la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar que los fondos públicos no se destinen a asociaciones que, según el partido, "promuevan mensajes contrarios a la convivencia cívica, a la cultura, las tradiciones o las instituciones de la ciudad".

La propuesta, que se debatirá este miércoles en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, busca que los fondos públicos municipales se utilicen "de forma neutral", según Peralta, que ha criticado que la normativa actual permite que cualquier entidad reciba subvenciones sin cumplir criterios de "respeto a instituciones, símbolos y creencias religiosas, o sin limitar la financiación de activismo político".

Peralta ha criticado que el dinero público y los impuestos "que pagamos todos los ciudadanos de Oviedo no pueden destinarse para financiar odio, para sufragar provocaciones de tipo ideológico ni deben utilizarse para atacar a nuestra cultura, a nuestras tradiciones o a nuestras instituciones".

La portavoz de Vox ha puesto como ejemplos las subvenciones que reciben asociaciones como Ama Asturias, que "utilizó el 8M para insultar a miles de asturianos con la relación de la Santina QUEER Vadonga", o Asturias Acoge, que "publica mensajes en redes sociales animando a evitar los controles policiales" en eventos como los Premios Princesa de Asturias o el Día de las Fuerzas Armadas.

Según ha detallado, la iniciativa plantea que las asociaciones que incumplan los criterios que propone Vox puedan ser sancionadas, obligadas a devolver la subvención recibida y excluidas de ayudas durante cinco años.