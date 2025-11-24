Vox Oviedo presenta una enmienda a las alegaciones aceptadas de la ZBE para suprimir el topónimo 'Uviéu'

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha presentado una enmienda a las alegaciones que el Equipo de Gobierno ha aceptado en la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), relativa a la aparición del topónimo 'Uviéu' en el texto de la ordenanza.

En una rueda de prensa, la portavoz de Vox ha explicado que en el trámite de información pública se han inscrito 42 alegaciones al proyecto, estimándose parcialmente algunas de ellas. La que más preocupa a Vox es la relativa a la "cesión" a la normalización lingüística.

Rechazan la doble toponimia, ha asegurado, porque es "una concesión más de Canteli a la izquierda más radical". "No es obligatorio y es una cuestión de voluntad", ha aseverado. Asturias, ha agregado, "va por el camino de la cooficialidad gracias al Partido Popular y al Partido Socialista".

Peralta ha acusado al Gobierno asturiano con la "complicidad del PP" por "promover la inmersión lingüística en esa 'llingua' artificial que está destruyendo la riqueza lingüística de todos los demás bables, de los distintos bables que tenemos en Asturias y está regándose con millones y millones de euros de fondos públicos".

"Desde Vox no vamos a permitir ni una sola concesión a estas fuerzas independentistas ni nacionalismos nocivos que lo único que pretenden es destruir nuestra nación y acabar con los lazos comunes que nos unen a todos los obetenses, a todos los asturianos y a todos los españoles", ha dicho.

Sobre el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, que tendrá que estar aprobado y en vigor a 1 de enero, Peralta ha vuelto a expresar su oposición, asegurando que se trata de una "una imposición ineficaz, con fines claramente recaudatorios, que limita y restringe la libertad de circulación y que responde exclusivamente a intereses políticos e ideológicos para los cuales se destinan ingentes cantidades de recursos públicos que deberían de destinarse a mejorar la vida de los ciudadanos".