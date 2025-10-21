Vox Oviedo reclama más refuerzo policial tras la agresión a un agente fuera de servicio en el Antiguo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha condenado "con absoluta firmeza" la agresión sufrida el pasado fin de semana por un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en un local del barrio del Antiguo. Según la nota difundida este martes por la formación, el policía resultó herido cuando trataba de auxiliar a una joven "que estaba siendo manoseada y vejada".

Vox ha señalado que uno de los presuntos agresores, de nacionalidad argelina según ha apuntado la formación, fue detenido y posteriormente quedó en libertad a la espera de juicio, mientras continúa la investigación para identificar a otros posibles implicados.

La portavoz municipal del partido, Sonsoles Peralta, ha afirmado que este caso "es el resultado de años de políticas buenistas y de fronteras abiertas". En su declaración, ha señalado que "mientras la izquierda protege más al delincuente que a la víctima, el PP intenta mirar hacia otro lado para no molestar a nadie".

"Hay delincuentes que están manchando nuestras calles y muchos ni siquiera deberían estar en España", ha manifestado Peralta, que considera que se debería dar "billete de vuelta para todo inmigrante que cometa delitos en nuestro país".

El grupo municipal ha reclamado al Ayuntamiento que "deje de esconder la cabeza ante la inseguridad creciente" y adopte medidas como el refuerzo policial en zonas de riesgo, el control de locales conflictivos y más recursos "para garantizar la autoridad policial".