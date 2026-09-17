Vox Oviedo reclama soluciones para las averías recurrentes en la red de agua de La Pedrera, Quintana y Riaño

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos los problemas en la red de abastecimiento de agua que, según ha señalado, afectan a vecinos de La Pedrera, Quintana y Riaño, donde en los últimos días se han registrado nuevas fugas y averías y se han producido pérdidas de presión.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha indicado que las quejas trasladadas por los vecinos apuntan, a su juicio, a un problema recurrente. "Los vecinos nos hablan de roturas recurrentes y de reparaciones que solucionan el problema durante un tiempo, hasta que vuelve a aparecer otra fuga", ha afirmado.

El grupo municipal preguntará por el estado de las conducciones y por las dificultades que, según la información recibida por los vecinos, existirían para incrementar la presión del suministro ante el riesgo de provocar nuevas roturas. También solicitará información sobre la presencia de conducciones antiguas de fibrocemento y sobre posibles planes, proyectos o partidas presupuestarias para renovar los tramos más deteriorados.

Además, Vox plantea conocer si se ha estudiado la posibilidad de conectar las viviendas afectadas con conducciones más modernas existentes en la zona, incluida la red que discurre en dirección a El Asturcón.

Por último, el grupo pedirá al Gobierno municipal el número de averías, fugas y roturas registradas en La Pedrera, Quintana y Riaño desde 2022 hasta lo transcurrido de 2026, así como las intervenciones realizadas durante ese periodo.