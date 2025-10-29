Vox pide explicaciones por la paralización del cribado de cáncer de mama en Jarrio en 2019: "Estamos hablando de vidas"

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, ha reclamado al Gobierno regional que aclare la paralización durante un año del servicio cribado de cáncer de mama en el Hospital de Jarrio que, según ha explicado, se detuvo en noviembre de 2019, "antes del inicio oficial de la pandemia". Para López "la excusa de la pandemia no vale" y ha exigido conocer el protocolo aplicado y las razones del retraso en la atención, "porque estamos hablando de vidas".

La portavoz ha criticado este miércoles la gestión del Gobierno asturiano en varios ámbitos, incluyendo, educación, servicios sociales e infraestructuras. En sanidad, también ha reprochado "listas de espera que rondan el 60% en sanidad" y retrasos en ayudas a personas dependientes.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno regional que destine los impuestos pagados por los ciudadanos a "mejorar los servicios públicos" y garantizar que sean "dignos y de calidad". Lopez también ha afeado al Ejecutivo el mal estado de las carreteras autonómicas y la demora en proyectos de infraestructuras como el Vial de Jove o el tren previsto inicialmente para 2026.

Según la portavoz, la llamada "Alianza por las infraestructuras" promovida por el Ejecutivo autonómico no sirve para dar soluciones efectivas, sino que se ha convertido en "un lavado de cara político" y ha reclamado una planificación con objetivos claros y seguimiento continuo.