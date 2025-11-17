Vox pide incorporar nueva documentación a la Comisión de Investigación de Cerredo

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado este lunes a la Mesa de la Comisión de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo "la incorporación inmediata" de la entrevista publicada en La Nueva España en la que Enrique Ramón Martínez, uno de los trabajadores accidentados en 2022, "contradice elementos clave de la versión oficial sobre el suceso".

Vox ha registrado formalmente la petición para que la entrevista forme parte del acervo documental de la Comisión, amparándose en el artículo 70.2 del Reglamento. En el escrito también se solicita incluir la información publicada por el mismo diario sobre la investigación interna abierta en SOMA-UGT para averiguar "qué miembro del sindicato propuso "'arreglar por atrás'" el accidente.

El grupo parlamentario recuerda que existen precedentes de incorporación de materiales ajenos a los expedientes administrativos. "En anteriores comisiones de esta índole, por ejemplo en la del Caso Marea, se incluyeron en el acervo documental oficial incluso escritos anónimos", subrayan.

Además, dada la relevancia de la información hecha pública, Vox pide que la Mesa de la Comisión reitere el ofrecimiento a Enrique Ramón Martínez para que comparezca y aporte su testimonio.

Según el grupo parlamentario, estas nuevas informaciones son de "trascendencia evidente" y resultan imprescindibles para determinar con rigor qué falló, qué se ocultó y qué responsabilidades deben depurarse sobre la gestión pública que desembocó en el accidente del 31 de marzo de 2025 en Cerredo.