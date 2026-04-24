Vox pide transparencia en el proceso selectivo de dos plazas de comisario de Policía Local de Oviedo tras una denuncia

Archivo - La concejala de Vox, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado explicaciones al equipo de gobierno tras recibir una denuncia que apunta a posibles irregularidades en el proceso selectivo para cubrir dos plazas de comisario de la Policía Local correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2024.

Según la formación, el escrito señala la existencia de posibles conflictos de interés en el Tribunal Calificador, derivados de relaciones profesionales y personales entre su presidente y algunos aspirantes, lo que, según apuntan, podría afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La portavoz de Vox en el Consistorio, Sonsoles Peralta, ha afirmado que "según recoge la propia denuncia, esta situación habría sido ya trasladada al equipo de gobierno municipal sin que, hasta la fecha, se haya adoptado medida alguna para esclarecer los hechos o reforzar la credibilidad del proceso".

Vox ha reclamado que cualquier duda sobre la imparcialidad del procedimiento sea aclarada con "transparencia y garantías jurídicas", recordando la obligación de abstención en casos de posibles vínculos que afecten a la objetividad de los tribunales. "Aquí hay dos opciones: o no han querido mirar, o han decidido no actuar. Y ambas son igual de graves", ha señalado Peralta.

El grupo municipal ha anunciado que solicitará la fiscalización completa del expediente y explicaciones en la comisión correspondiente para garantizar, según indican, la transparencia del proceso selectivo.