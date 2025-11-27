Vox pregunta al Gobierno regional cómo va a elaborar los presupuestos tras el rechazo del techo de gasto

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha alertado de la "máxima incertidumbre" generada tras el rechazo del Congreso de los Diputados al techo de gasto propuesto por el Ejecutivo nacional. Desde Vox señalan que se trata de un elemento clave para fijar los objetivos de estabilidad y deuda pública de todas las Administraciones entre 2026 y 2028 y preguntan al Gobierno asturiano cómo van a elaborar los presupuestos regionales tras lo ocurrido.

Para el diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno, la caída de este marco fiscal supone "un golpe decisivo al Gobierno de Pedro Sánchez y un problema serio para la elaboración de los presupuestos autonómicos".

Centeno recordó que el rechazo en el Congreso, con 178 votos en contra, "acrecenta la falta de apoyo parlamentario que tiene este Gobierno" y deja "en el aire" las reglas que debían contener el déficit, tal y como establece la Ley 2/2012 de Sostenibilidad Financiera.

"Este rechazo es vital para la confección de los presupuestos nacionales y autonómicos, pues fija el déficit y el incremento del gasto no financiero", advirtió.

El diputado subrayó que el Consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ya había anunciado que sus presupuestos se basarían en la propuesta del Ministerio de Hacienda transmitida hace diez días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Nuestro obediente consejero iba a fijar sus presupuestos de acuerdo con la propuesta del Ministerio, ahora rechazada, que le había transmitido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", señaló.

"¿Qué va a hacer ahora? ¿Mantenerla y no enmendarla? ¿Fiarlo todo a la previsión realizada el año pasado del 3,3%?", cuestionó. Para Centeno, la situación confirma la "falta de rigor" del Ejecutivo nacional y evidencia la debilidad de los gobiernos autonómicos que dependen de él.

"Todo esto es un despropósito, nacional y autonómico. Ni hay rigor, ni hay fiabilidad, ni hay seguridad jurídica. Cabalgamos a lomos de la improvisación", aseguró.

A pocos días de que el Gobierno asturiano presente sus Presupuestos, Vox ha exigido explicaciones al Principado sobre cómo piensa elaborar las cuentas sin el marco fiscal aprobado. También quiere saber si recurrirá a previsiones antiguas para definir el déficit y el gasto. "Es irresponsable que Asturias tenga que elaborar sus presupuestos en un vacío normativo y sin una referencia clara", alertó Centeno.