Vox presenta una enmienda a la totalidad al Estatuto de la Mujer Rural al considerarlo "propaganda legislativa"

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, ha anunciado este martes una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Estatuto de la Mujer Rural al considerar que el texto "no aporta soluciones reales" a los problemas del medio rural y constituye, a su juicio, "propaganda legislativa" del Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón.

López ha dicho en rueda de prensa que la despoblación "se acelera", que sectores como la pesca están "abandonados" y que la fauna silvestre "tiene más protección que los ganaderos". Vox atribuye esta situación a que "ningún responsable político ha querido escuchar a quienes viven en el medio rural" y a que los sucesivos gobiernos han priorizado "políticas climáticas e ideológicas" vinculadas a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo.

Según la portavoz, las iniciativas del Ejecutivo autonómico, como el Pacto del Medio Rural, carecen de medidas concretas, plazos y partidas presupuestarias, y reproducen "declaraciones ya existentes". En la misma línea, critica que el Estatuto de la Mujer Rural sea "puramente ideológico", con artículos dedicados a emprendimiento o formación que "no crean nuevas medidas ejecutivas" y que incorporan "más órganos, más informes y más burocracia".

López considera que los problemas del medio rural afectan "por igual a hombres y mujeres" y señala que estatutos similares aprobados en otras comunidades "no han tenido impacto real", citando el descenso de la titularidad femenina de explotaciones agrarias en territorios donde ya existen normas equivalentes.

La formación defiende que la solución pasa por "medidas efectivas", entre ellas incentivos fiscales, bonificaciones a la cotización, ayudas directas, mejoras en el acceso a la vivienda, apoyo al relevo generacional y refuerzo de servicios públicos como sanidad, transporte escolar y comunicaciones. En este sentido, López ha criticado los problemas recurrentes en el transporte escolar en municipios como Vegadeo.

Ha concluido que el proyecto del Gobierno autonómico "no resolverá ninguno de los problemas del medio rural" y rechaza apoyar lo que considera "humo político para tapar una gestión nefasta".