Vox presenta una enmienda a la totalidad de las ordenanzas fiscales de Oviedo: "Se las hemos devuelto enteras"

Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado este viernes que su Grupo Municipal presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ordenanzas Fiscales de la ciudad para el año 2026. "Se las hemos devuelto enteras porque no hay por donde cogerlas", ha dicho.

En una rueda de prensa, la portavoz de Vox ha incidido en que la modificación de 2026 "sigue condenando a los ovetenses" y "no busca el verdadero bienestar de los vecinos". "Son el fiel reflejo de lo que es ahora el PP, un socialismo encubierto, un PSOE vestido de azul", ha dicho.

La edil ha criticado al PP por pretender mantener un año más "una asfixia fiscal sin precedentes", al no incluir en la modificación de la ordenanza ninguna reducción en las tasas y precios públicos que subieron el año pasado, como la tasa de basuras. "Viven ajenos a la realidad social, económica y laboral del municipio", ha aseverado, acusando al Equipo de Gobierno de "mentir" hablando de congelación de tasas.

En el debate presupuestario de 2025, ha recordado Peralta, el Ejecutivo local excusaba la subida de tributos en el mantenimiento de unos "excelentes servicios públicos", algo que, a juicio de la portavoz se ha demostrado "mentira", ya que a 30 de junio la ejecución de inversiones reales no llega al 12% --con un millón gastado de los 80 presupuestados-- y la ejecución global ronda el 30%.

ENMIENDAS AL PLAN DE MOVILIDAD

Por otro lado, la portavoz de Vox ha anunciado que su grupo municipal ha presentado 37 enmiendas al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, proyecto que renovará la normativa de 2007 en esta materia y la adaptará a la legislación vigente.

Peralta entiende que al actualizar la normativa, el PP ha aprovechado para "meter perlitas ideológicas" como el "lenguaje inclusivo" o las restricciones de movilidad con motivos ambientales.

A su juicio, el plan de movilidad no responde a su objetivo teórico, que debería ordenar el espacio público o facilitar la convivencia entre peatones y el tráfico rodado. "Lo que han hecho es responder a cuestiones puramente ideológicas en esa obsesión que tiene la izquieda, y ahora también el PP, de decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que circular, qué tenemos que comer o en qué tipo de ciudad se tiene que convertir Oviedo", ha criticado.