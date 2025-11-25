Vox rechaza los actos del 25N convocados por el Ayuntamiento por el "fracaso" de las políticas de género

Archivo - Las concejalas de Vox Oviedo Alejandra González Roqué y Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en Oviedo ha anunciado que no participará en los actos organizados por el Ayuntamiento con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al considerar que las políticas impulsadas durante las dos últimas décadas por PP y PSOE en materia de violencia de género "han fracasado y no mejoran la vida de las mujeres".

La concejal de Vox, Alejandra González Roqué, ha afirmado que "el Gobierno que ha rebajado las penas a condenados por delitos de violación y agresiones contra mujeres no puede dar lecciones de defensa real de las mujeres". Ha pedido al Ejecutivo "dejar las pancartas y la propaganda" y centrado en proteger "a todas las víctimas de violencia", incluidas las mujeres y "todas las que este gobierno desprotege".

Según González Roqué, los partidos mayoritarios "mantienen una ideología de género que criminaliza a la mitad de la población y financia chiringuitos en lugar de apoyar a las víctimas reales". Añade que "la inseguridad, la brecha materna, la precariedad laboral y la subida de los precios" son los problemas que "realmente afectan a las mujeres".

El edil señala que en 2025 los delitos contra la libertad sexual se incrementaron en Oviedo un 33% respecto al año anterior, y los que no incluyen penetración en más de un 66%. También ha criticado la 'Ley del solo sí es sí' por haber beneficiado penalmente a violadores y pederastas y ha advertido de que las leyes actuales "crean víctimas de primera y de segunda según el sexo del agresor".