Vox reivindica la memoria de la "heroica defensa" de la ciudad frente a la "falsa moral de la izquierda"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta.

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reivindicado este viernes la memoria de la "heroica defensa" de la ciudad como símbolo de "valor, unidad y fe en España, frente al intento constante de la izquierda de manipular la historia y utilizar la moral según convenga a su relato".

Desde Vox recuerdan que este viernes se cumplen 89 años de "aquella gesta", uno de los hechos históricos "más importantes para la capital de Asturias en el siglo XX, en la que no sólo se recuerda que Oviedo fue una ciudad sitiada en la Guerra Civil, sino que fue ejemplo de una población que decidió resistir antes que claudicar".

Señalan que Oviedo fue una ciudad que resistió al asedio, al hambre y a los bombardeos dirigidos contra la población civil. "Miles de ovetenses fueron sometidos a un castigo atroz, sin alimentos, sin agua y sin posibilidad de socorro. Una tragedia que hoy algunos pretenden borrar, pero que demuestra de lo que fue capaz la izquierda cuando quiso someter a su propio pueblo", han señalado.

A juicio de la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, resulta "paradójico" que los mismos que hoy "se rasgan las vestiduras" por lo que ocurre a 5.000 kilómetros, sean "herederos ideológicos de quienes intentaron rendir Oviedo por hambre, enfermedad y fuego indiscriminado contra civiles".

Para Vox, la historia de Oviedo enseña que "la barbarie y la hipocresía no cambian de rostro, solo de bandera". Peralta ha comentado que entonces "se intentó destruir una ciudad con dinamita y hambre y que hoy se pretende destruir una nación, utilizando la mentira y la manipulación ideológica con decretos, indultos, corrupción y la falsa recreación de la historia".

"La izquierda que hoy se autoproclama adalid de los derechos humanos olvida que fue responsable de uno de los asedios más crueles de nuestra historia reciente. No necesitamos lecciones de quienes jamás han pedido perdón ni han reconocido el sufrimiento que provocaron", ha afirmado Sonsoles Peralta.

"Oviedo resistió entonces y resistirá ahora frente a quienes pretenden destruir su historia, su identidad y su dignidad. La coherencia no tiene color político, pero la izquierda ha demostrado que tampoco tiene memoria", concluyen desde el grupo municipal.