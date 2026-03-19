Vox tilda de "propaganda" la visita de la ministra mientras el mercado pierde miles de viviendas

El diputado de Vox Asturias Javier Jové. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Javier Jové criticó la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a Asturias para presentar en Mieres la iniciativa gubernamental Casa 47, asegurando que "se insiste en el mismo modelo fracasado basado en más gasto público y más intervención". Así, Jové tildó de "propaganda" esa visita mientras el mercado pierde miles de viviendas.

Jové indicó que iniciativas como Casa 47 responden a una lógica ya aplicada en Asturias con programas como Alquilámoste, que "han demostrado ser ineficientes y completamente incapaces de resolver el problema de fondo".

"El Gobierno vende estas actuaciones como soluciones estructurales, pero la realidad es que en Asturias se han perdido 8.600 viviendas en el mercado del alquiler en apenas dos años", ha advertido.

En este sentido recordó que las necesidades anuales de vivienda se sitúan en torno a las 2.500 unidades, por lo que este tipo de promociones públicas "son apenas una gota en el océano que no cubre ni de lejos la demanda existente". Frente a este modelo, Jové defendió que la solución pasa por recuperar la confianza de los propietarios.

"Sería mucho más eficaz, inmediato y no costaría ni un solo euro garantizar la seguridad jurídica para que esas 8.600 viviendas que han salido del mercado vuelvan a estar disponibles", ha afirmado.