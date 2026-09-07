Vox vuelve a reclamar un cheque escolar para las familias de Oviedo ante los gastos de la vuelta al colegio

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, volverá a reclamar al equipo de Gobierno la implantación de un cheque escolar destinado a ayudar a las familias del municipio a afrontar los gastos asociados al inicio del curso, como la compra de material, uniformes, ropa y calzado. Ha defendido la medida ante el impacto económico que, según ha señalado, supone la vuelta a las aulas para miles de hogares ovetenses.

"Septiembre se ha convertido en otro mes cuesta arriba para las familias. Después de soportar durante todo el año impuestos, tasas y un coste de la vida cada vez mayor, llega la vuelta al colegio y toca volver a sacar la cartera", ha afirmado Peralta.

Desde Vox consideran que el Ayuntamiento puede "aliviar parte de esa carga" mediante una ayuda directa y han reprochado al Gobierno municipal del PP que, a su juicio, mantenga otras prioridades de gasto. "El Partido Popular puede y debe aliviar parte de esa carga en lugar de seguir utilizando los impuestos para su propaganda y autobombo", ha manifestado la edil.

La iniciativa plantea estudiar la puesta en marcha de un cheque escolar con criterios y baremos que permitan alcanzar al mayor número posible de familias que lo necesiten, incluyendo, según Vox, a hogares que habitualmente quedan fuera de otras convocatorias de ayudas pese a afrontar gastos familiares relevantes.

Peralta ha incidido en que la ayuda debería permitir a cada familia decidir el destino del gasto. "No todas las familias tienen las mismas necesidades. Unas necesitarán material escolar, otras uniformes, ropa o calzado. Queremos que sean los padres quienes puedan decidir dónde necesitan esa ayuda, no que la Administración decida por ellos", ha explicado.

Asimismo, Vox propone que el cheque sea canjeable en establecimientos adheridos de Oviedo, de forma que los fondos destinados a las familias contribuyan también a la actividad del pequeño y mediano comercio local.

"Es una medida con un doble beneficio: ayudamos a las familias a afrontar la vuelta al cole y hacemos que ese dinero se quede en Oviedo, generando actividad en nuestros comercios", ha señalado la portavoz municipal.

Vox ya llevó una propuesta similar al Pleno municipal de septiembre de 2024. Aquella iniciativa, que contemplaba ayudas para material escolar, uniformes, ropa, calzado y otros servicios educativos en comercios locales adheridos, fue rechazada por el equipo de Gobierno y el resto de grupos municipales.

"Las familias no pueden ser siempre las que pagan. Queremos que una parte de sus impuestos vuelva directamente a sus bolsillos cuando más lo necesitan. Ese es el modelo que defendemos desde Vox: menos gasto innecesario y más apoyo directo a las familias ovetenses", ha concluido Peralta.