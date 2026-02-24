Vox vuelve a reclamar un plan urgente de prevención de argayos tras el desprendimiento de la AS-15

Argayo en la AS-15, en Tineo. - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, criticó este martes la gestión del Gobierno socialista tras el nuevo argayo registrado en la AS-15, una de las principales vías del Suroccidente asturiano, donde, afortunadamente, no se han producido daños personales y volvió a reclamar un plan de prevención.

Recuerda la diputada que Vox lleva años reclamando la puesta en marcha de ese Plan de Prevención y Actuación de Desprendimientos de Tierra en el Principado de Asturias y ha insistido en que la única forma de afrontar este problema estructural es "con planificación, conocimiento del territorio y actuación anticipada".

"La clave es estudiar de forma rigurosa el estado de todas las laderas en las carreteras de titularidad regional, empezando por aquellas con mayor riesgo. No se puede actuar solo cuando el argayo ya ha caído", ha explicado.

La portavoz ha defendido que la observación, el análisis técnico y el conocimiento del terreno son fundamentales para adelantarse a los fenómenos naturales y minimizar sus consecuencias. "No podemos seguir dependiendo de la suerte para que no haya víctimas", ha advertido.

Ha añadido que un nuevo día en el que las carreteras asturianas vuelven a ser la prueba evidente de la ineficacia socialista. Para este Gobierno. "Las carreteras no dan votos, no tienen rédito político, y por eso las relegan al olvido", dijo López que señaló que la AS-15 es "una vía estratégica para el Suroccidente, una zona sistemáticamente olvidada por el Ejecutivo autonómico".

A juicio de Carolina López el problema no es solo la falta de inversión, sino también la falta de ejecución real de las partidas previstas. "El ostracismo socialista en infraestructuras es tal que ni siquiera ejecutan lo que presupuestan en prevención de argayos", advirtió. En este sentido, recordó que de los casi 59 millones de euros presupuestados para carreteras regionales, "apenas poco más de 300.000 euros se destinan al mantenimiento y reparación en caso de argayos".

Para Vox, estos datos evidencian que la seguridad vial y la cohesión territorial no forman parte de la agenda real del Ejecutivo, especialmente en las zonas rurales y de montaña, donde los desprendimientos son un riesgo recurrente.