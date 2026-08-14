El vuelco de una autocaravana en la A-8 se salda sin heridos

Autocaravana volcada - SEPA

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico registrado en la autovía A-8, en el que ha volcado una autocaravana, se ha saldado este mediodía sin víctimas en el municipio de Valdés.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el vehículo volcó a la altura del punto kilométrico 456, concretamente sobre el viaducto de Canero, cuando circulaba en sentido Oviedo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió la llamada de aviso a las 11.28 horas, movilizando de inmediato los recursos necesarios para atender la incidencia.

Hasta la zona del suceso se desplazó rápidamente una dotación de Bomberos de Asturias con base en el parque de Valdés, además de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) de Luarca activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A su llegada, los efectivos comprobaron que no había personas atrapadas ni heridos en el interior del vehículo ni en sus alrededores.

Los dos ocupantes que viajaban en el conjunto de vehículos resultaron ilesos tras la maniobra y rechazaron ser atendidos por el personal sanitario movilizado.