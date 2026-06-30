Vuelco en el PSOE de Oviedo: Llaneza renuncia a ser el candidato a la Alcaldía en 2027

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha anunciado este martes que ha decidido no presentar su candidatura a las próximas elecciones primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE), con lo que no concurrirá como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

En un comunicado, Fernández Llaneza ha asegurado que ha reflexionado durante las últimas semanas acerca de esta decisión y ha asegurado que la adopta por motivos "estrictamente personales".

El edil ha explicado que sus circunstancias actuales no le permiten afrontar el proceso con la "disponibilidad y dedicación" necesarias, ya que el liderazgo del proyecto y la Portavocía exigen una "entrega adicional" que en este momento no puede garantizar.

El portavoz socialista ha defendido que el objetivo que asumió hace tres años al presentar su candidatura para abrir una nueva etapa en el proyecto socialista en Oviedo se ha cumplido. Según ha subrayado, se han sentado unas "bases sólidas" para ofrecer a la ciudadanía una alternativa preparada de cara a recuperar la Alcaldía, por lo que considera que lo correcto es dar el relevo a otra persona para dar continuidad al trabajo realizado.

Asimismo, ha expresado su confianza en el criterio de la militancia para elegir el próximo liderazgo que consolide el proyecto de futuro y ha garantizado su lealtad y colaboración con la persona que resulte elegida.

Con todo, Fernández Llaneza ha confirmado que va a cumplir con el compromiso adquirido con los ciudadanos y que seguirá ejerciendo su responsabilidad como portavoz del grupo municipal hasta la finalización del presente mandato.