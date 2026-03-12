La Vuelta Ciclista Asturias volverá a emitirse en directo por TPA tras siete años

El Principado aporta 210.000 euros para recuperar la retransmisión televisiva de la Vuelta Ciclista Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado este jueves su apuesta por recuperar la retransmisión televisiva de la Vuelta Ciclista Asturias, que volverá a emitirse en directo en la Televisión del Principado de Asturias (TPA) después de siete años. De esta forma, la centenaria ronda regresará a las pantallas por primera vez desde 2019.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, se ha reunido este jueves con la directora de la carrera, Cristina Mendo, para concretar los detalles de esta decisión y coordinar la retransmisión televisiva de las etapas.

Para financiar la emisión, el Ejecutivo autonómico invertirá casi 210.000 euros, que se suman a la aportación que se realiza desde Turismo Asturias, que este año alcanza los 62.500, lo que supone un incremento del 30% desde 2023.

Al término del encuentro, la vicepresidenta ha destacado la importancia de recuperar la cobertura televisiva de la prueba: "La Vuelta Ciclista Asturias es una cita histórica del deporte asturiano y su retransmisión en directo supone un paso importante para reforzar su visibilidad y proyección". "Queremos que esta cita, que forma parte de nuestro patrimonio deportivo desde hace un siglo, vuelva a llegar a todos los hogares y contribuya también a mostrar Asturias al exterior", ha agregado.

Con las inscripciones aún abiertas, la ronda ya cuenta con 16 equipos confirmados y mantendrá las cuatro etapas de la pasada edición, que fue la de su centenario. La emisión televisiva permitirá, además, mostrar los paisajes y concejos por los que pasa la carrera, lo que refuerza la promoción del Principado como destino deportivo y turístico.