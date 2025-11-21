Vuelve a subasta un edificio en el Oviedo Antiguo, ahora por 77.000 euros

Archivo - Edificio en la calle San Antonio de Oviedo que sale a subasta. - ESCRAPALIA - Archivo

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portal especializado Escrapalia ha vuelto a sacar a subasta pública un edificio en el Oviedo Antiguo por un precio de salida de 77.000 euros, después de que la primera subasta, celebrada en octubre con un precio de salida de 100.000 euros, no saliera adelante. En concreto, se subasta el 86,43 por ciento de la titularidad de la finca, ubicada en la calle San Antonio 18, esquina con la calle Mon.

El inmueble cuenta con una superficie construida catastral de 193 metros cuadrados y consta de tres plantas superiores de 43 metros cuadrados por planta, una buhardilla de 21 metros cuadrados y una planta baja de uso comercial.

La zona urbana en la que se ubica tiene alto valor patrimonial y un entorno con una destacada actividad comercial, cultural y turística. El edificio se encuentra en estado de ruina y es necesaria una rehabilitación completa.

Desde el portal escrapalia señalan que existe la posibilidad de desarrollo de un proyecto mixto, comercial en planta baja y residencial en altos. El 86,43% de titularidad posibilita liderar futuras decisiones sobre el inmueble.

La subasta estará abierta hasta 3 de diciembre y en ella puede participar cualquier persona, empresa o inversor, registrándose de forma gratuita en Escrapalia.

El activo procede de concurso de la empresa Dursa Inversiones S.L., procedimiento que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.