La Web del Conseyu simboliza su cierre con una esquela a la espera de que Foro aumente la partida económica

Actualizado 06/12/2011 12:34:20 CET

GIJÓN, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Conseyu de la Mocedá, Carlos Fernández, ha señalado a Europa Press que aún están pendientes de que el Gobierno Local decida aumentar la partida asignada en principio al convenio suscrito con este organismo juvenil, 100.000 euros, tras el recorte de más de un 60 por ciento. Mientras tanto, una esquela simboliza el cierre del Conseyu a fecha de 1 de enero de 2012, del que culpan a los recortes del Gobierno de Foro.

Fernández ha apuntado que aún no han logrado que les reciba el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Carlos Rubiera, aunque sí lo ha hecho el director de la Fundación Municipal de Cultura, de donde reciben la partida. El representante juvenil ha indicado que están a la espera de saber si hay manera de revertir la decisión".

Asimismo, ha señalado que el cierre del Conseyu, tras 16 años de actividad, deberá decidirlo la asamblea de asociaciones, ya que no se es una decisión a adoptar solo por la directiva. No obstante, ha apuntado que con los 100.000 euros no llegaría para mantener los gastos corrientes y de personal, por lo que habría que realizar despidos y no se podrían desarrollar actividades.

También ha apuntado que, si se confirma que el recorte permanece, habrá que esperar a 2012 para esperar a planificar desde principios de año lo que pueden hacer. Por el momento, han pedido ya el apoyo de los grupos municipales del PSOE y PP.

El Conseyu ya había alertado de que el posible cierre supondría eliminar ocho puestos de trabajo, además de otros de carácter temporal que se hacían en diferentes épocas del año, además de la incertidumbre que se crea sobre el futuro de la oficina de salud, la de vivienda, el programa de viviendas compartidas, los servicios de asesoramiento, la red eurodesk o los servicios europeos del programa juventud.

La medida afectará también a las 13 asociaciones usuarias del Hotel de asociaciones, a las 37 que tienen su domicilio social y legal en el centro de Manuel Llaneza, y las más de 120 entidades usuarias de los servicios del Conseyu y el centro de recursos.