"Yo creo que es una buena noticia que se lleguen a acercamientos", afirma el Principado sobre Santa Bárbara e Indra

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, reunido con responsables de Zitrón, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha señalado este miércoles que Indra, en Asturias, sigue tramitando su proyecto de interés estratégico regional, a lo que ha añadido que es "buena noticia" su acercamiento con Santa Bárbara.

Un proyecto que, según el consejero, incluye la fábrica que ya está ultimándose en el que era el Tallerón de Duro Felguera, en Gijón, y el taller de Barros, cuya adquisición está negociando.

"Nosotros trabajamos con ese escenario", ha asegurado Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de su visita a la empresa Zitrón, en Gijón. "Yo creo que toca a las empresas seguir con esta negociación", ha indicado.

A este respecto, ha apuntado que desde el Gobierno asturiano siguen "siempre vigilantes y tratando de apoyar ahí donde podamos", ha señalado.

SANTA BÁRBARA

En cuanto al acercamiento con Santa Bárbara, el consejero ha incidido en que se está en un escenario que se va a mantener varios años, donde se va a realizar una inversión importante por esos compromisos que ha adquirido España con la OTAN, de invertir ese dos por ciento del PIB en defensa.

Sobre ello, ha remarcado que ya el año pasado los contratos de estos programas de especialización y modernización, en el sector de defensa, subieron a unos 27.000 millones de euros.

En esta misma línea, ha apuntado que este año serán, como el PIB crece año a año, unos 30.000 millones de euros. "Yo siempre he dicho que hace falta a todos los actores para poder transformar ese presupuesto en productos.

"Yo creo que es una buena noticia que se lleguen a acercamientos, máximo con dos empresas que están situadas ya en Asturias", ha destacado Sánchez.