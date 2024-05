Zapico (CCOO) reclama que el primer y último AVE pare en las cuencas mineras

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha reclamado este martes que el primer y el último tren de alta velocidad que conecta Asturias con la meseta tiene que parar en las cuencas mineras.

"El Principado apoya esa parada y ahora Renfe tiene que tomar una decisión y debe hacerlo sin más retrasos", ha insistido el dirigente sindical asturiano.

Ha argumentado que la parada en las cuencas es la opción "más cómoda y barata" para casi 200.000 asturianos. "Sorprende el inmovilismo de algunas empresas que siguen sin tener una visión global y de futuro de toda Asturias. No podemos construir el futuro con miradas estrechas. Conectar más y mejor a las Cuencas es importante para vertebrar mejor Asturias. Toda la sociedad gana", ha dich

Considera Zapico que esa parada sería de unos minutos, pero serían "oro" para el futuro de las cuencas tal y como han venido resaltado los alcaldes de Mieres y Lena. "No hay argumentos para rechazar una parada de AVE. No hay ningún obstáculo ni debería haber ninguna dificultad para que la alta velocidad no juegue también un papel de cohesión y equilibrio territorial en Asturias", ha considerado.