Zapico critica que el decreto anticrisis no haya incluido ya la prórroga de contratos y otras medidas en vivienda

Archivo - El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico (IU), ha criticado que el decreto de medidas frente a la crisis aprobado por el Gobierno central no haya incluido ya la prórroga de medidas de protección en materia de vivienda y, entre ellas, la prórroga de los contratos de alquiler que están a punto de expirar.

Zapico ha calificado la situación de "inmoral" y ha asegurado que "no se entiende que no se incluya esa prórroga en los acuerdos", en referencia a la necesidad de proteger a las personas más vulnerables ante el contexto actual.

En cualquier caso, el dirigente asturiano se ha mostrado confiado en que el nuevo decreto que se anuncia, tras las "presiones" de los partidos de IU y Sumar en el Gobierno, permita dar una respuesta para minimizar el impacto que ya está generando la guerra en Irán.

Asimismo, ha advertido de que la no inclusión de estas medidas "pone en riesgo la propia viabilidad del Gobierno central", al tiempo que ha criticado que se puedan estar priorizando "los intereses de las grandes empresas del sector frente a los intereses de las personas, de la mayoría social".

En este sentido, Zapico ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "recapacite" e incorpore estas medidas, escuchando a quienes "están defendiendo la posición de la clase trabajadora y de la mayoría social".