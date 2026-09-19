Zapico defiende la paz como una "posición política y democrática" y exige su reconocimiento como un derecho humano

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, con los asistentes al congreso. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido este sábado en Valdés la paz como una "posición política y democrática" y ha exigido su reconocimiento como un derecho humano.

Zapico ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz que se celebra en Luarca, al que ha asistido junto con la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto.

Durante su intervención en este evento, que reúne a una treintena de expertos, académicos y especialistas de todo el mundo para elaborar una convención internacional, el consejero ha destacado la relevancia estratégica para Asturias de esta cita. "Este congreso es importante tanto para Valdés como para Asturias al poder reunir durante tres días a todas estas personas venidas de diferentes países que son expertas y expertos académicos de reconocido prestigio en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y con la paz", ha explicado.

Zapico ha señalado que el encuentro permitirá "recoger aquel testigo que hace 20 años, ya en esta misma villa, se marcaba con esa Declaración de Luarca, y que tiene un objetivo que el Gobierno de Asturias comparte". "La paz es una posición política, es la posición política del Gobierno de Asturias, y la paz tiene que ser un derecho humano. En ese sentido hay que ir avanzando y estos trabajos van precisamente dirigidos en esa dirección de lograr que la paz sea un derecho humano, que se ponga fin a todas esas guerras, que son muchísimas, que hoy asolan el mundo, que generan muerte, destrucción, pobreza y que evidentemente no aportan nada para el desarrollo de la humanidad", ha subrayado.

Además, ha remarcado que la paz constituye "una posición democrática" indispensable para "garantizar instituciones internacionales fuertes y consolidadas, consolidar los derechos humanos y asegurar un desarrollo y un crecimiento sostenibles y equilibrados en todo el planeta".

CONTINUIDAD A LA DECLARACIÓN DE LUARCA

Este congreso, que se prolongará hasta el próximo lunes, cuando culminará con una jornada abierta al público, da continuidad al trabajo desarrollado desde la capital valdesana en 2006. Entonces la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Aedidh) promovió la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, que proclamaba que la paz es un derecho humano fundamental de todas las personas y pueblos y que posteriormente fue compartido con organizaciones de la sociedad civil e instituciones de todo el mundo y defendido ante las Naciones Unidas.

En esta ocasión, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Agenda 2030, financia este evento y lo organiza en colaboración con la ONG y el Ayuntamiento de Valdés. El congreso cuenta además con el respaldo de numerosas universidades, institutos de derechos humanos, cátedras y organizaciones especializadas de diversos países.

El comité de redacción del congreso está integrado por 26 personas expertas (13 mujeres y 13 hombres) procedentes de diferentes países y comunidades autónomas. Entre sus miembros figuran especialistas de renombre procedentes de Venezuela, Costa Rica, Chile, Argentina, Noruega, Perú y México, junto a expertos asturianos y españoles.