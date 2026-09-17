Zapico destaca que Asturias supera ya las 600 viviendas públicas licitadas y adjudicadas en esta legislatura

Ovidio Zapico, en Grado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha destacado en Grado la importancia de la nueva promoción de 24 viviendas públicas para alquiler asequible que construye su departamento en la capital moscona, una actuación cuenta con un plazo de ejecución de 17 meses y supondrá una inversión cercana a los cinco millones. Zapico ha visitado los trabajos junto con el alcalde del concejo, José Luis Trabanco.

El titular de Vivienda ha subrayado que se trata de una actuación estratégica para Grado y que forma parte del plan impulsado por la consejería en esta legislatura para ampliar el parque público residencial. En este sentido, ha destacado que el Principado ya ha licitado y adjudicado más de 600 nuevas viviendas públicas en distintos puntos de Asturias, una cifra que seguirá creciendo con nuevas promociones previstas en los próximos meses.

También ha puesto en valor la gestión de los fondos europeos destinados a vivienda. Según ha explicado, Asturias no solo ha ejecutado íntegramente los recursos asignados, sino que ha logrado captar cerca de seis millones adicionales en posteriores repartos, un resultado que, a su juicio, refleja la eficacia en la gestión de estos programas.

"No es lo mismo el alquiler social que el alquiler asequible", ha señalado Zapico. En este sentido, ha explicado que este tipo de promociones están dirigidas a personas con ingresos procedentes del trabajo que necesitan apoyo para acceder a una vivienda, especialmente a la clase trabajadora y, en este caso, a la población trabajadora de Grado.

Las 24 viviendas, de uno y dos dormitorios, estarán destinadas preferentemente, a jóvenes menores de 35 años, aunque no de manera exclusiva. Para acceder a ellas será necesario disponer de ingresos que permitan asumir el pago del alquiler, por lo que la promoción se orienta a quienes se sitúan en una franja intermedia: personas con rentas superiores a los umbrales de acceso a la vivienda social, pero insuficientes para acceder con facilidad al mercado libre.