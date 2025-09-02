Zapico destaca ante empresarios la ejecución de su departamento: "No hay andamios en Asturias"

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este martes la "buena ejecución" presupuestaria de su departamento, con casi 600 viviendas de promoción pública ya licitadas y más de 62 millones en ayudas concedidas a la rehabilitación de fachadas y a mejoras en accesibilidad y eficiencia energética.

Así lo ha señalado el consejero tras reunirse con el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción CAC-Asprocon, Joel García. En el encuentro también han participado el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el presidente de Grupo de Industria y Servicios de la patronal de la construcción, Arturo Estévez.

"Hay una frase que es lapidaria: Hoy no hay andamios en Asturias para poder poner una fachada. No lo digo yo, lo dicen los empresarios, que nos han explicado que hay dificultades para abastecerse de andamios y tienen que ir a Cantabria, o a León, lo que significa que hay muchísimo volumen de obra pública iniciada en Asturias", ha apuntado el consejero en relación a las críticas efectuadas por la derecha y la ultraderecha respecto a la marcha de la consejería.

En este sentido, Zapico ha lamentado que "en política, para algunos, todo vale para desprestigiar al contrario, lo que no debería ser así. Desgraciadamente hay muchísimos perfiles políticos en Asturias que están cómodos en ese ambiente", ha subrayado.

El consejero ha explicado que ya se están desarrollando promociones de vivienda pública en Gijón, Avilés, Lugones (Siero), La Felguera (Langreo), La Arena (Soto del Barco) y La Estación (Llanera), que suponen la construcción de 418 pisos. Además, en los próximos meses, se iniciará la construcción de otras 170 viviendas en seis promociones públicas ya licitadas, en Laviana, Mieres, Grado, Colunga, Carreño y Onís.

Zapico también ha resaltado que en materia de ayudas a mejoras en fachadas, accesibilidad y eficiencia energética, la consejería ha concedido más de 36 millones en ayudas que se suman a los 24,7 que se han destinado al programa de rehabilitación de barrios, con 13 proyectos en siete concejos que suponen mejorar la calidad de vida de 964 hogares.

Así, el consejero ha explicado que los pagos de estas ayudas se realizan al término de las obras y tras recibir la justificación correspondiente por parte de las comunidades de vecinos. En lo que se refiere a la construcción de nuevas promociones, se abonan tras la realización de las certificaciones pertinentes.

Por último, ha avanzado que su consejería trabaja ya en nuevas licitaciones, entre las que destacó las 300 viviendas que prevé construir en Oviedo.

Respecto a otros temas tratados en la reunión con los empresarios, el consejero ha asegurado que el Gobierno de Asturias cumple con los acuerdos alcanzados. En este sentido, ha adelantado que en las próximas semanas se iniciará la revisión del precio del módulo de la vivienda protegida en el marco de la concertación social.

Asimismo, Zapico ha indicado que tanto el Principado como la CAC coinciden en la necesidad de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana consolide las líneas de ayudas dirigidas a la rehabilitación dentro del próximo plan estatal de vivienda. En este sentido, el consejero ha recordado que ya ha trasladado esta petición personalmente a la ministra Isabel Rodríguez en las últimas reuniones mantenidas.

El consejero también ha señalado que ya está prácticamente ultimado el borrador de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), que será aprobada por el Consejo de Gobierno para su posterior tramitación en la Junta General el próximo año. A su juicio, será una herramienta útil en la gestión del suelo, lo que facilitará la construcción de vivienda en Asturias.