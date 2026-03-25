Zapico garantiza diálogo en el nuevo decreto de regulación de los chiringuitos

Chiringuito en una playa de Llanes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha garantizado este miércoles el diálogo para elaborar el decreto que regulará los chiringuitos en el Principado y ha incidido en que la consejería que dirige "siempre dialoga con todos aquellos que puedan verse afectados por su normativa".

"Ahora estamos en la exposición pública. Vamos a esperar que termine el plazo de la exposición pública y valoraremos, pero no estamos planteando nada que no exista ya. Yo solo quiero dejar claro que es una normativa que ya existe, en concreto lo referido a ese malestar que tienen con el tener que desmontar fuera de temporada, existen desde el año 2013", dijo Zapico.

Añadió el consejero que otra cuerstión diferentes es el motivo por el que "hasta ahora y de manera arbitraria solo se está cumpliendo en algunos casos".

"Eso es lo que tendremos que ver y que abordar, pero yo creo que si por algo nos hemos caracterizado esta consejería y este gobierno está legislatura ha sido por la defensa de nuestra costa la mejor conservada de España y por regularizar los usos que en torno a la costa se están dando", añadio.

En este sentido Zapico ha manifestado que seguramente que habrá chiringuitos que les parezca muy temprano cerrar a las 12 y seguramente que habrá vecinos cercanos que les parezca tardísimo cerrar a las 12 y lo que buscará el próximo decreto será concitar todos los intereses.