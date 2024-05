Zapico (IU) considera "inconcebible" celebrar el Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo y no acudirá al desfile

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y coordinador general de IX-IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha considerado "inconcebible" que el Día de las Fuerzas Armadas se vaya a celebrar en Oviedo mientras "se está cometiendo un genocidio en Palestina". En ese sentido, ha anunciado que ni él ni ningún otro miembro de IU acudirá a las actividades programadas.

En declaraciones a los medios junto al eurodiputado Manu Pineda durante una visita al concejal de Muros, Elio Castaño, encerrado en solidaridad con el pueblo palestino, Zapico ha mostrado "una posición y oposición rotunda por parte de Izquierda Unidas de Asturias a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo el próximo sábado".

"No vamos a estar en esa celebración. Yo creo que es inconcebible que celebremos el Día de las Fuerzas Armadas cuando se está cometiendo el genocidio que estamos viviendo en Palestina y que no es un momento oportuno, por lo tanto, para esas celebraciones. No acudiremos", ha sentenciado Zapico.