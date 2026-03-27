Zapico llama a la responsabilidad de la derecha para no hacer caer las ayudas a los alquileres que estaban topados

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha apelado este viernes a la responsabilidad de la derecha para que no decaigan las ayudas a los alquileres que estaban topados por el Gobierno central.

Así lo ha indicado Zapico, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las citadas obras, en la que ha participado también el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

En este sentido, el consejero ha considerado que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados tienen una "gran responsabilidad" cuando tengan que validar, aproximadamente en unos 27 o 28 días, ese Real Decreto.

"Yo creo que tienen un deber moral y social con la sociedad española", ha apuntado el consejero, que se ha dirigido especialmente a los grupos de la derecha, a los que les ha conminado a tener en cuenta que se trata de una decisión que afecta a miles y miles de ciudadanos.

Dicho esto, no ha ocultado su preocupación y ha apuntado que es algo para lo que la Administración tiene que tener muy buena coordinación, tanto con la Administración central, como la regional y local, de cara a poder hacer frente, si llegase esa situación, que ha esperado que no llegue, con alusión al decaimiento.

En cualquier caso, ha indicado que en Asturias trabajan "muy bien" con la práctica totalidad de los servicios sociales municipales que son, a su modo de ver, la primera puerta a donde hay que llamar si ese hecho se llegase a producir.

"A partir de ahí tenemos, como no puede ser de otra manera, perfectamente arbitrado un decreto que establece cómo se puede ir adjudicando vivienda por urgencia", ha recalcado.

Ha remarcado que la vivienda por urgencia en Asturias se entrega después de un procedimiento reglado, a lo que ha abogado por confiar en los servicios sociales y, después, en dar una respuesta ágil de la administración.

También ha apostado por poner el acento en que ese Real Decreto lo hay que aprobar y ha reiterado que los grupos de la derecha también tienen una responsabilidad "social y moral" muy importante ante el mayor problema que tenemos hoy en España, según él, que es el reto del acceso a la vivienda.