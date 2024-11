Zapico replica al Ayuntamiento de Gijón que no está en su agenda generar negocio con patrimonio público

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha recordado al Ayuntamiento de Gijón que el Gobierno del Principado "está para cooperar, pero no para generar negocio para los agentes privados con el patrimonio público". "No es nuestra política y no entrará en nuestra agenda política y parlamentaria, en la que se da prioridad a la titularidad pública", ha replicado Zapico.

Ha añadido el consejero que esto es algo que deben saber los empresarios también, "el dinero público está para generar beneficio a la gente y bajadas de precios, no lucro".

Zapico se ha referido a la petición del Ayuntamiento de Gijón de destinar parte de los fondos asignados a Asturias del Plan de Vivienda Estatal 2022-2025 para el desarrollo del denominado 'Plan Llave', impulsado por el gobierno local gijonés.

El consejero subraya que estos fondos ya están comprometidos y "se destinarán a ayudas al alquiler" para favorecer el acceso a la vivienda de los trabajadores y los jóvenes, dando cumplimiento así al artículo 47 de la Constitución. Recuerda, además, que la vigencia de dicho plan finaliza el próximo año.

Zapico, que rechaza "frontalmente" la petición del Ayuntamiento de Gijón, ha afirmado que no habrá reasignaciones en el Plan de Vivienda y descarta que esta cuestión se incluya en la negociación presupuestaria.

Además, ha animado al gobierno local a poner suelo a disposición del Principado para desarrollar promociones de vivienda pública destinada a alquiler asequible.

En este sentido, ha recordado que otros ayuntamientos asturianos de distinto signo político -como Oviedo, Ribadesella, Carreño, Grado o Parres- así lo han hecho con el objetivo de aumentar el parque público de alquiler, "y no con la intención de favorecer a agentes privados".

Por último, ha considerado deseable que, "en un contexto en el que una inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda", se llegue a acuerdos amplios en esta materia entre administraciones públicas, partidos políticos y agentes sociales.

Por último, Zapico ha lamentado que el gobierno local de Gijón no haya contado con consenso previo en el consistorio y con el Principado para acordar su plan de vivienda. "Los consensos no se buscan sólo con los agentes privados", ha sentenciado.