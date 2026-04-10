Avanzan los trabajos de cubrición de la bolera de San Pedruco en Ampuero

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, visita los trabajos de cubrición de la bolera de San Pedruco en Ampuero - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado las obras que su departamento está llevando a cabo en la bolera situada junto a la ermita de San Pedruco, en el municipio de Ampuero, y que han supuesto una inversión de 48.339 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto consiste en la construcción de una cubierta que favorezca el uso de esta instalación a lo largo de todo el año, y de esta manera, fomentar el desarrollo de la actividad física entre los vecinos y preservar la práctica de los bolos, "deporte tradicional por excelencia en Cantabria", ha explicado el consejero, que ha estado acompañado durante la visita de la alcaldesa, Amaya Fernández, y la concejala de Cultura, Sandra Pellitero.

Martínez Abad y la alcaldesa han señalado que con la cubrición de la bolera se incrementa la posibilidad de uso, "pudiendo ser utilizada en condiciones climáticas adversas y prolongando la vida útil de los elementos". Asimismo han destacado que para la elección de los materiales escogidos se ha tenido en cuenta el entorno y las características de ermita.

La superficie del actual campo de juego es de unos 60 metros cuadrados. La cubierta cuenta con una superficie de 115,00 metros cuadrados con unas dimensiones de 19,15 por 6,25 metros y el diseño del proyecto ha contemplado la adaptación de la geometría de la cubierta en la esquina noroeste debido a la existencia de un roble de gran porte, especie con gran valor ambiental y paisajístico.

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL ORCÓN

El consejero ha aprovechado la visita al municipio para comprobar el resultado de la rehabilitación integral de la Plaza del Orcón, financiada también por su departamento con una inversión cercana a los 40.000 euros.

La actuación en este espacio, ha permitido mejorar la estética del centro urbano y optimizar la funcionalidad del lugar, así como la seguridad al ampliar los espacios peatonales, ha explicado Martínez Abad al recordar que esta plaza se sitúa en el corazón de Ampuero, uno de los espacios de mayor interés turístico y patrimonial de la localidad.