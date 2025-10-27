La Biblioteca de la Fundación Comillas organiza un café literario con Federico Correa Gil de Biedma

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Fundación Comillas acogerá el lunes 27 de octubre un café literario con el escritor Federico Correa Gil de Biedma con motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas (24 de octubre).

Durante el encuentro, que tendrá lugar a las 17.00 horas y estará moderado por el director de la Fundación Comillas, Dámaso López, el autor compartirá sus reflexiones sobre el proceso creativo y el contenido de su libro 'Una rosa blanca, una rosa negra', un thriller policíaco protagonizado por una comisaria que investiga la inquietante muerte de una joven cuyo cadáver aparece al pie de un acantilado durante su estancia en un internado de verano.

Además de hablar sobre su obra, el protagonista abordará otros temas como el valor de los libros y el papel de las bibliotecas como espacios de pensamiento, encuentro y transformación.

Aunque nació en Barcelona, Federico Correa Gil de Biedma lleva años residiendo en Comillas, donde veraneaba de niño. Su vínculo con esta localidad es tan fuerte que se ha convertido en el escenario principal de buena parte de sus obras.

A pesar de ser un lector desde pequeño, no se lanzó a escribir hasta después de los 40. Hoy, Correa suma más de 20 novelas publicadas y una trayectoria literaria que sigue creciendo.