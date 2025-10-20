Camino Escena Norte llega este jueves a Laredo con 'Te regalo el sol', de los riojanos El Sapo Producciones

Volverá a representar esta función el 7 de noviembre en San Vicente

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Camino Escena Norte llegará el próximo jueves 23 de octubre, a las 19.30 horas, al Auditorio de la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo con la obra 'Te regalo el sol', una propuesta para público adulto y adolescente de la compañía riojana El Sapo Producciones, que volverá a representar esta función el 7 de noviembre en San Vicente de la Barquera como extensión del programa oficial.

Y es que la séptima edición de Camino Escena Norte ha programado para esta semana sus últimas funciones en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

'Te regalo el sol' reivindica "la ternura, el cariño y la caricia como forma de supervivencia en las más terribles circunstancias". Sus protagonistas, Ofelia y Eulogio, han aparecido muertos en el sótano del geriátrico en el que él ha estado ingresado durante cinco años durante los que Ofelia ha visitado a su marido cada día. Es el cumpleaños de Eulogio y ella lo ha preparado todo para celebrarlo juntos, como siempre desde hace 80 años.

Desde el pasado 12 de septiembre, 18 compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo, están presentando sus espectáculos en las 60 sedes que forman parte del Itinerario Constelaciones. El Tejo Producciones, Escena Miriñaque y Ábrego Producciones son las compañías cántabras que participan en el programa, ha informado la organización.