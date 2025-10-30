Cantabria acoge hoy y mañana un congreso internacional sobre Beato de Liébana y el libro de Kells

Cantabria acogerá un congreso internacional sobre Beato de Liébana y el libro de Kell's - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Potes y Santander acogen hoy y mañana, 30 y 31 de octubre, el I Congreso Internacional 'Beato de Liébana y el Libro de Kells: Dos raíces del patrimonio bibliográfico de Europa', al que asistirán investigadores, instituciones y expertos de todo el continente para analizar "dos obras maestras, que, aunque separadas por la geografía, están unidas por un destino común: ser faros de conocimiento en tiempos de oscuridad".

Así lo explicó el consejero de Cultura, Luis Martínez, durante la presentación de este encuentro "extraordinario" y que, según él, "no es solo una reunión de expertos, es una declaración de nuestra vocación histórica y cultural" ya que el objetivo del Gobierno "es ambicioso: situar a Cantabria en el centro de los grandes procesos culturales y religiosos que moldearon la identidad común europea".

El congreso se va a desarrollar en un contexto especial, ya que, por un lado, se conmemora el X aniversario de la inscripción de los Caminos del Norte a Santiago --incluyendo el Camino Costero y, fundamentalmente, el Camino Lebaniego-- en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y por otro, se conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de los Beatos como Memoria del Mundo por la UNESCO.

En concreto, destacan los dos ponentes, el profesor Mirjam, especialista en el libro de Kells, y el profesor Castiñeiras, de Beato de Liébana.

Además, no solo estará abierto de modo presencial para quienes tengan la oportunidad de acercarse, sino para todas las personas del resto de Europa y del mundo que quieran participar vía streaming.