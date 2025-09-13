Cinco bandas de folclore y folk actúan este sábado en Valderredible dentro del programa Origen

El grupo Baladans abrirá la programación en la plaza de la iglesia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen' de la Consejería de Cultura celebra su último 'Día a jorra' este sábado, 13 de septiembre, en Sobrepeña (Valderredible), donde actuarán cinco bandas de folclore y folk.

El programa pone el broche final en la localidad valluca después de nueve jornadas en Guriezo, Tudanca, Unquera, Ramales de la Victoria, Borleña, Potes, Santillana del Mar, Reinosa y La Cavada.

La jornada, con la colaboración con la Junta Vecinal de Sobrepeña y el Ayuntamiento de Valderredible, abrirá la programación con un pasacalles por el pueblo a las 13.00 horas de la Banduca L' Ábrigu, dirigida por Ana Bénic y Bernardo Argos, cuyo repertorio está basado principalmente en temas recuperados del folclore tradicional de Cantabria (jotas a lo pesau y a lo ligeru, panceaus, tonadas, etcétera).

El grupo ha grabado recientemente su primer disco, titulado Galerna e íntegramente formado por canciones recuperadas de Cantabria.

Por la tarde, a las 19.00 horas, abrirá la programación el grupo Baladans para poner música y danza en la plaza de la iglesia. Este cuarteto cántabro de balfolk, compuesto por Maribel Fernández, Olga Recalde, Fernanda Gonçalves y Miguel Cobo, ofrecerá danzas cántabras, mazurcas, polkas, y otros bailes europeos.

A las 21.00 horas llegará al escenario Casapalma, proyecto musical basado en el cancionero popular de Cantabria que aborda la música regional desde una perspectiva contemporánea, mediante la introducción de elementos electrónicos. Irene Atienza y Joel Molina comparten la inquietud por la música de raíz y reflexionan sobre los trasfondos de las letras tradicionales, que se descubren atemporales y contemporáneas.

A las 23.00 horas será el turno de la banda Numabela, grupo de rock celta de Torrelavega, liderado por Álvaro Barcenilla (gaita asturiana/midi, flauta travesera y whistles), Chema Vázquez (voz, guitarra y bouzuki) y Roberto González (guitarra eléctrica, voz y whistles). En esta ocasión les acompañarán el batería Sergio Azcona, el bajista José María Orovio y el violinista Esteban Bolado.

La banda parte de una base musical con aire celta y compone sus propias letras y melodías, incorporando la fuerza del rock&roll.

Cerrará la noche, a las 1.00 horas en la plaza de la iglesia, A Dalli Folk, banda cántabra con base folk, rock y ska que, a pesar de su corta andadura, ya ha destacado en distintos eventos y festivales de Cantabria. Un proyecto musical ecléctico que mezcla distintos ritmos con un estilo muy propio formado por Andoni (batería y coros), Berto (bajo y coros), Markitos (voz difónica), Lúkaro (voz, guitarras y pandereta), Angelín (gaita y flauta travesera), y Chángel (gaita, saxo y flauta travesera).

Todas las actuaciones de este último 'Día a jorra' de Origen son abiertas y gratuitas, con el fin de acercar la cultura de Cantabria tanto a la población residente como a visitantes, para que puedan conocer las raíces que vertebran la identidad y autenticidad de esta comunidad autónoma.

'Origen' ha recorrido diez pueblos de Cantabria a lo largo de todo el verano. La última cita será la colaboración con el Burrumbíu de piteros el 21 de septiembre en San Mateo de Buelna.