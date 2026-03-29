Archivo - La compañía cántabra Delinfame estrena este miércoles la comedia 'Abisal' en el Palacio de Festivales - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de teatro cántabra Delinfame estrena este miércoles, 1 de abril, la comedia 'Abisal', que con texto, dirección e interpretación de Jorge Prieto, plantea preguntas sobre la salvación de la humanidad a través de personajes grotescos.

La cita será a las 19.30 horas en la sala Pereda, con una duración de 90 minutos sin descanso.

Junto a Prieto, dirige esta pieza Paúl Moré, que también estará sobre las tablas del escenario del Palacio junto a los actores Iñigo Sanz y Lucía Alvear.

'Abisal' narra como en un posible futuro, un empleado cualquiera de una empresa cualquiera es ascendido sin motivo aparente. El ascenso supone un descenso a las profundidades, ya que su nuevo despacho está en el mismo edificio, pero bajo el mar.

Paralelamente, en un lujoso búnker submarino, una arquitecta y un multimillonario elucubran sobre la posible salvación de la humanidad, si es que merece la pena ser salvada.