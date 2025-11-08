'Tablao Las Carboneras', este sábado en el Palacio de Festivales

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de Talleres del Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este sábado, 8 de noviembre, a las 19.30 y las 22.00 horas, el 'Tablao Las Carboneras', que ubicado en la zona más castiza de Madrid --en los bajos del antiguo Palacio del Conde de Miranda en el Madrid de los Austrias--, se desplaza a Santander para mostrar su esencia.

Lo hará de la mano de José Manuel Martínez 'El Peli' (guitarrista), Teresa Hernández (cantaora), José Luis Hernández (cantaor), Paula Salazar, Lucía Álvarez 'La Piñona' y Jose Manuel Ramos Cacao 'El Oruco' (bailarines).

Este espectáculo se enmarca dentro de la semana que el Palacio está dedicando al flamenco y que ha traído el baile de Farruquito y la guitarra de Vicente Amigo.

Las entradas de venta anticipada para estas sesiones están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, a las 11.00 horas de hoy, se pondrá a la venta en taquilla y en la página web el 10 por ciento del aforo en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.