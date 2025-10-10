Una alumna del IES José del Campo de Ampuero gana el I certamen 'Mi libro preferido'

Al concurso, organizado por la Consejería de Educación y la Fundación José Manuel Lara, se han presentado más de 200 relatos de 25 centros

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nora Martínez, alumna de 2º de ESO del instituto José del Campo de Ampuero ha ganado, con su texto 'Invisible', la primera edición del certamen 'Mi libro preferido', organizado por la Consejería de Educación y la Fundación José Manuel Lara.

A este concurso, dirigido al alumnado de Educación Secundaria --al que se le invita a reflexionar sobre sus lecturas favoritas-- se han presentado más de 200 relatos de estudiantes de 25 centros educativos, ha informado el Gobierno.

Además de la ganadora, en el certamen también han sido premiadas otras tres participantes: Inés Sainz de la Maza Rodríguez, de 1º de ESO del Colegio de Fomento Torrevelo-Peñalabra de Mogro, por su texto 'La Escuela del Bien y el Mal'; Alba González García, de 3º de ESO del Colegio Miguel Bravo A.A La Salle de Santander, por '30 sunset para enamorarte', e Ilia Motora, de 4º de ESO del IES Fuente Fresnedo de Laredo, por 'El indigno ser humano'.

El jurado ha destacado del trabajo ganador y de los otros tres citados "su calidad literaria, originalidad y capacidad de reflexión sobre las lecturas elegidas en la modalidad textual".

Las cuatro estudiantes recibirán una tarjeta regalo de Casa del Libro valorada en 100 euros; tres entradas para asistir junto a dos acompañantes a un acto cultural en Cantabria, y un libro de un autor del Grupo Planeta. Además, la ganadora contará con un abono adicional de 50 euros en su tarjeta regalo.

Del mismo modo, para reconocer la implicación del profesorado y de los centros educativos en el certamen, cada docente del alumnado premiado recibirá una tarjeta regalo de Casa del Libro valorada en 50 euros.

PREMIADO UN PODCAST DEL COLEGIO TORREÁNAZ

Por otra parte, en la modalidad de pódcast el jurado ha premiado el trabajo 'Entre la ficción y la realidad', realizado por el alumnado del Colegio Torreánaz de Anaz (Medio Cudeyo), formado por Liam Manrique Pajoy, Gabriel Galavis Santamaría y Emilio González Campos.

El concurso busca fomentar el hábito lector, potenciar la escritura creativa y ofrecer a la juventud una plataforma para expresar sus ideas y emociones en torno a la literatura.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha afirmado que "la lectura es una de las mejores herramientas para formar una ciudadanía crítica y comprometida".

Por su parte, el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, ha afirmado que cada relato "refleja una mirada única", y eso anima a su organización a "seguir impulsando proyectos que sitúan la lectura en el centro de la educación".

CERTAMEN 'MI LIBRO PREFERIDO'

La iniciativa cuenta con una amplia trayectoria en el resto de España, donde se celebra desde hace más de una década en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Desde 2022, el certamen ha extendido su alcance a nuevas comunidades como Castilla y León, Galicia, Canarias y, más recientemente, Cantabria, con un "éxito notable" de participación, según la valoración de la Consejería.

En este tiempo, 'Mi libro preferido' ha reunido a casi 13.000 estudiantes de 2.350 centros educativos, consolidándose como una de las propuestas más relevantes para fomentar la lectura entre la juventud.