Cantabria Tech Talent encara su segunda edición con más reconocimiento tras convertir la región en "polo de atracción"

Presentación de la II edición de 'Cantabria Tech Talent' - EUROPA PRESS

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Bisalia del PCTCAN ha acogido este miércoles la presentación de la segunda edición del programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent', que afronta "mucho mejor posicionado" gracias a que cuenta con mayor reconocimiento por parte tanto de las empresas como de los alumnos tras un primer curso que sirvió para situar a la comunidad como "polo de atracción de talento".

Así, este programa que impulsa la Consejería de Innovación del Gobierno regional en colaboración con la Cámara de Comercio y la Universidad internacional de La Rioja (UNIR) oferta 50 nuevas plazas y en apenas tres semanas desde la apertura de la convocatoria ha recibido solicitudes de empresas que cubrirían la mitad de ellas.

Así lo ha indicado la directora ejecutiva de los programas de prácticas con empresas de UNIR, Cristina Chacón, que ha intervenido en la presentación junto al el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Javier Puente; y a la directora general de la Cámara de Comercio, Rosa Vega.

Además, han estado representadas las empresas participantes en el programa, Axpe y Ecrimesa, y dos alumnos de la primera edición para dar a conocer su experiencia positiva, ya que los impulsores destacan el "éxito" que está teniendo esta segunda convocatoria gracias al 'boca a boca'.

Asimismo, en representación de las empresas TIC de Cantabria han acudido el gerente de la Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ASCENTIC), Víctor Martínez; y el vicepresidente del Clúster TERA, Alejandro Trigos, quienes han apuntado la necesidad que tiene el sector de profesionales formados en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y gestión del dato.

Precisamente, Cantabria Tech Talent, que comenzará el nuevo curso el 6 de julio, forma a especialistas en TIC en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria para dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles, a los que se pretende insertar rápidamente en el entorno profesional.

Sin embargo, la necesidad de estos profesionales no se circunscribe solo al ámbito tecnológico. De hecho, la responsable de los programas de prácticas con empresas de UNIR ha destacado que el 40% de las empresas que participaron en la primera edición pertenecía al ámbito de la consultoría, el software y la tecnología, pero otro 37% era del sector productivo.

"Perfiles tecnológicos se necesitan en todas las empresas", ha subrayado Chacón, que ha detallado que en el anterior curso se inscribieron más de 800 candidatos de toda España, de los que 189 fueron entrevistados por las empresas y finalmente se seleccionó a 51 para realizar prácticas.

En concreto, los alumnos de Cantabria Tech Talent cursan formación durante siete meses por las tardes y a la vez realizan prácticas por las mañanas. Con ello, se pretende "construir capacidades" y acompañar a jóvenes que buscan "su primera gran oportunidad".

"Tenemos una misión que es preciosa, que es conectar el talento joven con las necesidades de las empresas", ha destacado Chacón.

'MATCH' ENTRE TALENTO Y EMPRESA

En la misma línea se han pronunciado tanto el director general de Innovación como la directora general de la Cámara de Comercio, que han resumido el objetivo del programa en hacer "ese 'match' entre talento y empresa", y también han incidido en que "la tecnología no es solo para el sector TIC".

Puente ha recalcado que se trata de una iniciativa "pionera" que no se desarrolla en ninguna otra comunidad, dentro de la I Agenda Digital de Cantabria, de la que ha destacado los "logros" que ya se están viendo y la "colaboración".

Finalmente, Vega ha afirmado que el modelo de este programa "funciona", por lo que sus impulsores quieren "abrir la puerta a que muchas más empresas aprovechen esta oportunidad".