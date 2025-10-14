Educación y Cámara Cantabria intensificarán su colaboración en FP Dual y para mejorar las Erasmus+

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, recibe al presidente de la Cámara de Comercio, Tomás Dasgoas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y la Cámara de Comercio de Cantabria intensificarán sus líneas de colaboración en la actividad de fomento y difusión de la Formación Profesional Dual y para mejorar las movilidades internacionales Erasmus+.

Así lo han asegurado el consejero de Educación, Sergio Silva, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, en un encuentro donde han analizado los proyectos que comparten ambas instituciones y del que ha informado este martes el Gobierno.

La Cámara de Comercio desarrolla varias líneas de trabajo para la captación de empresas y que éstas formen parte del ecosistema de FP dual en Cantabria. En este sentido, Silva ha señalado que se van a seguir intensificando las relaciones, ya que "hemos detectado algunos campos de mejora, especialmente en lo relativo a la relación con las pequeñas y medianas empresas, que aglutinan a la mayor parte del tejido de la Comunidad Autónoma".

Además, se estudiará la manera de mejorar las movilidades Erasmus+, un ámbito de colaboración en el que la Cámara de Comercio ofrece un servicio de intermediación y búsqueda de empresas en el extranjero para las más de 120 movilidades en FP que cada año se registran en Cantabria.

En este campo, el perfil del alumnado es cada año más joven, una circunstancia que obliga a adaptarse a las peculiaridades de ese perfil. Otro aspecto que se ha abordado es la gestión de las renuncias, en el que se intentará involucrar más a las figuras los coordinadores Erasmus + y la intervención de cada centro.

Por lo que respecta al ámbito universitario, la Cámara de Comercio apoya el programa de microcredenciales que desarrolla la Universidad de Cantabria (UC) a través de una subvención nominativa del Gobierno.

Como elemento de mejora se ha propuesto valorar, a lo largo de 2026, el factor empresarial en el diseño de las titulaciones de microcredenciales, como una propuesta a analizar entre la Cámara de Comercio, UC y la Consejería de Educación.

El encuentro ha servido también para evaluar los programas conjuntos y el convenio de colaboración que sirve de paraguas para muchas de las acciones, como el programa LABORESO, una iniciativa de orientación académica y profesional que mueve cerca de 1.000 alumnos en Cantabria.

Como novedad del curso 2024-2025, el titular de Educación se ha referido al programa 'Valientes', dirigido a la prevención del acoso escolar, que se canaliza con el apoyo de la Cámara de Comercio.

"Ambos han funcionado bien y hemos hecho una valoración de propuestas de mejora para este curso entrante, con el fin de considerarlo presupuestariamente el próximo ejercicio", ha apuntado Silva.

En el encuentro también han participado la directora general de la Cámara de Cantabria, Rosa Vega, y la directora general de Educación y Formación Permanente, Cristina Montes.