Educación elabora un protocolo para que el alumnado migrante pueda hacer prácticas y titular

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades se reúne con ONG para abordar la titulación del alumnado migrante - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha mantenido una reunión de trabajo con diversas ONG que operan en Cantabria para que los estudiantes migrantes de enseñanzas profesionales que carezcan de documentación, y por tanto de Número de la Seguridad Social (NUSS), puedan finalizar sus estudios y obtener su titulación, una vez realizada la obligatoria Formación en Empresa.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Educación, se ha trasladado a los representantes de estas ONG el protocolo de actuación, que la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente implementará en Cantabria a principios de marzo, y sobre el que se informará la próxima semana a los tutores de centros educativos de la región, ha informado este viernes el Gobierno.

Con la nueva Ley de Formación Profesional, vigente desde el curso 2024-2025, el alumnado de los grados D de Formación Profesional se ve afectado por la normativa educativa, pero también por la relativa a la Seguridad Social (altas, bajas, cotización, etcétera).

Además, una parte de estos estudiantes también se ven afectados por la normativa de extranjería y la tramitación de los correspondientes permisos de estudio, residencia y trabajo.

En este sentido, la Consejería de Educación asumió, desde el 1 de enero de 2024, la gestión de los trámites de altas y bajas de la Seguridad Social de sus alumnos, así como las liquidaciones de las cotizaciones sociales, con el fin de garantizar su titulación.

La directora general de FP, Cristina Montes, ha señalado que, desde septiembre de 2023, las comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Educación una regulación específica para varios colectivos de estudiantes, como los alumnos de prácticas con Erasmus + o las personas jubiladas o aquellos que se encuentren en situación de incapacidad temporal, que ya han sido regulados de forma específica.

De este modo, a fecha de hoy, el alumnado sin NUSS "es el único colectivo que está a falta de una regulación específica que dé respuesta a sus necesidades", ha señalado.

Al inicio del presente curso 2025-2026, y con el fin de asegurar la titulación del alumnado sin posibilidad de tramitación del NUSS en Cantabria, la Consejería incluyó en sus instrucciones de inicio de curso un epígrafe en el que se establecía que "la carencia de NUSS, por imposibilidad administrativa, representaba una causa justificada para guardar la evaluación de los resultados de aprendizaje superados y poder así realizar la Formación en Empresa (FEM) en el curso inmediatamente siguiente".

Con esta medida se garantiza la posibilidad de extender el periodo de realización de las prácticas del alumnado lo suficiente, como para permitir el acceso al trámite de arraigo socioformativo y la obtención del NUSS.

Actualmente, y salvo que finalmente se establezca una excepcionalidad en la tramitación del NUSS de estos estudiantes, Educación pondrá en marcha un protocolo de actuación, que enviará próximamente a todas las ONG y centros educativos de Cantabria, con el que se pretender arbitrar un itinerario de titulación para este alumnado migrante, respetando las diferentes normativas reguladoras y con seguridad jurídica.

Además, Educación se ha comprometido con las ONG a crear una comisión mixta para trabajar de forma conjunta en la orientación académica y profesional de colectivos vulnerables, así como a ofrecer una charla específica en la Muestra de la Formación Profesional de Cantabria, que tendrá lugar en el mes de mayo en Santander.